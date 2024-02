(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Colloquio con Eunice Kim e Patrick Flemming, che dentro alavorano per farci vedere quello che vediamo. Compreso quello che non sappiamo di voler vedere, grazie alle magie della personalizzazione e degli algoritmi

Film consigliati in base all'ora del giorno : la novità su cui sta lavorando Netflix - Colloquio con Eunice Kim e Patrick Flemming, che dentro a Netflix lavorano per farci vedere quello che vediamo. Compreso quello che non sappiamo di voler vedere, grazie ... (repubblica)

Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Marzo 2024!: Eagle Pictures ha svelato tutte le novità in uscita home video di marzo 2024: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato. tuttotek

Continua il periodo d’oro dei “film musicali”: Tra gli altri, sta per uscirne uno su Bob Marley, e Sam Mendes ha annunciato che ne farà uno per ogni membro dei Beatles: dice qualcosa dell'industria discografica ... ilpost

Film consigliati in base all'ora del giorno: la novità su cui sta lavorando Netflix: Colloquio con Eunice Kim e Patrick Flemming, che dentro a Netflix lavorano per farci vedere quello che vediamo. Compreso quello che non sappiamo di voler ... repubblica