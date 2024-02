Filippine | camion cade in un burrone | almeno 15 morti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) In una tragica svolta degli eventi nella tranquilla città di Mabinay, nella provincia di Negros Oriental,, unagricolo che trasportava gli abitanti del villaggio è precipitato in un, provocando una perdita devastante di vite e numerosi feriti. Questo incidente sottolinea i pericoli che le comunità rurali affrontano quotidianamente e solleva interrogativi sulla sicurezza dei veicoli e delle strade nelle aree montuose. Il Drammatico Incidente L’incidente è avvenuto intorno alle 12 locali, quando il, carico di passeggeri del villaggio di Mabinay, ha perso il controllo e è caduto da una scogliera, precipitando per oltre 40 metri. Le prime indagini indicano che un malfunzionamento dei freni è alla base della tragedia, con l’autista che, nonostante gli sforzi, non è riuscito a fermare il ...