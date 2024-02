Figc | arbitri con il lutto al braccio per la morte di un giovane collega

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Laha pubblicato una nota per ricordare ladi unarbitro. “Lasi unisce al cordoglio dei familiari e dell’Aia per la scomparsa dell’arbitro Fabio Buoninsegni, 22 anni, della sezione di Napoli, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale mentre tornava a casa dopo aver diretto una partita del campionato di Prima Categoria. Il presidente federale Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico organizzate dal Comitato Regionale Campania, in programma nel fine settimana. Glidi tutte le categorie nazionali, inclusa la Can, scenderanno in campo con ilal“. SportFace.

