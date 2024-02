Ferrovie della Seta Perché l’Ue indaga sulla cinese Crrc

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) È la– o perlomeno, la sua controllata Qingdao Sifang Locomotive – l’obiettivo dell’ultima indagine dell’Unione europea sui sussidi statali. Il titano ferroviario, di proprietà dello Stato, è da poco diventato il primo caso a essere messo al vaglio del nuovo regolamento europeo sulle sovvenzioni estere, entrato in vigore appena sei mesi fa. Ma non è l’unica realtànel mirinoCommissione, anzi: anche le auto elettriche e l’acciaio cinesi sono oggetto di indagini anti-dumping. Il caso è partito dalla Bulgaria, impegnata a modernizzare la sua rete ferroviaria, che ha fatto partire un appalto per venti treni elettrici – finanziato parzialmente con i fondi di Next Generation Eu – con un contratto da circa 610 milioni di euro. Tuttavia, sembra che l’aziendaabbia offerto la ...

