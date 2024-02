Femminicidio Carol Maltesi | Davide Fontana condannato all’ergastolo in Appello

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La Corte d’Assise d’di Milano ha, il bancario 45enne che l’11 gennaio del 2022 uccise l’ex fidanzatanell’abitazione di lei a Rescaldina, nel Milanese, colpendola prima alla testa con un martello e poi sgozzandola. La Corte ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione e della crudeltà, che erano cadute in primo grado. Durante l’udienza, l’imputato ha detto: “Ripenso a ciò che ho commesso, e provo grande sofferenza. Sono fermamente deciso a voler riparare, per quanto possibile, alla mie azioni e per questo ho chiesto aiuto alle istituzioni. “Vorrei chiedere ancora scusa a tutti” e in particolare “ai genitori di” e al figlio. “Non so se potrò mai essere perdonato per ciò che ho ...