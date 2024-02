Federico Para | palloncini azzurri | motorini e lacrime per l’addio al 16enne | “Pensaci mentre cavalchi le nuvole”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Cesena, 21 febbraio 2024 –esce circondato dal rombo dei motori e con un fumogeno che porta lefino in terra, a dargli un passaggio verso l’Alto, verso dove volano ibianchi e blu, su, sempre più su, oltre il campanile della chiesa di San Rocco, dove dal basso non si vede, ma dall’Alto si vede, eccome se si vede. Si vede una folla che per contenerla tutta non bastano le panche e le navate all’interno: c’è anche da stare fuori, in piedi o seduti sui, col casco in mano e la maglietta blu addosso. Tutti uguali, tutti con la stessa. ‘Ciao Fede’. Oggi pomeriggio la città ha detto addio a uno dei suoi ragazzi,, che sabato scorso aveva perso la vita in seguito a un incidente stradale. A stringersi intorno al dolore della sua famiglia sono ...