Fedeltà della moglie | barzelletta di Totti e frecciata a Ilary | GUARDA

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Uno speciale di Maria De Filippi, condotto con Fabio Fazio, dal Teatro Parioli- Costanzo di Roma, con importanti ospiti, contributi e testimonianze, che hanno ricordato l'ironia, l'intelligenza, la vita e i successi del giornalista e dell'inventore del talk-show. Tra gli amici e gli ospitiserata anche Francesco. In collegamento l'ex calciatore ha ricordato l'importanza che ha avuto il giornalista, scrittore e conduttore nella sua vita: "Per me è stato importantissimo, mi ha sempre aiutato nei momenti di difficoltà, mi è sempre stato vicino. Avevamo un rapporto che andava oltre il nostro lavoro e sono contento di essere stato uno dei suoi pupilli. Abbiamo sempre trovato sintonia, complicità e gli sono grato perché per me è uno degli esempi più importantitelevisione, sia come conduttore, sia come persona", ha ...