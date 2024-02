F1 | Vasseur lapidario | “Ferrari | il gap è ancora ampio dalla Red Bull Se li copi | resti indietro”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Lamanda in archivio la prima giornata dei test pre-stagionali di Sakhir (Bahrein) con diverse note positive ma, di pari passo, anche con una certezza: la Redè, e rimane, la vettura di riferimento. Nel primo dei tre giorni di test, il cne del mondo ha chiuso al comando con un vantaggio di oltre un secondo sui più immediati inseguitori. La scuderia di Maranello ha messo in mostra una SF-24 che assomiglia molto ad un prolungamento della monoposto della passata stagione. C’è, però, una importante differenza. La Rossa sembra avere risolto gli atavici problemi che avevano contraddistinto la SF-23 che, in gara, andava a far crollare le proprie prestazioni. Oggi, invece, sia Carlos Sainz (terzo) e Charles Leclerc (settimo) hanno lavorato con buona costanza sui long run. Il team principal Frederic...