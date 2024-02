F1 | Toto Wolff | “Hamilton mi ha sorpreso molto per la sua decisione | a maggio sapremo con chi sostituirlo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)sta seguendo con occhiattenti l’attività in pista nel corso di questa prima giornata di test di F1 a Sakhir (Bahrain). Una tre-giorni importante per comprendere il funzionamento delle nuove monoposto e la W15 è per la Mercedes è un cambio di rotta rispetto alle ultime due vetture progettate a Brackley. In questo contesto, la Red Bull sta dando conferma delle sue straordinarie qualità già da questo day-1. “Red Bull èveloce e questo lo si può dire già adesso. Non penso che il loro segreto stia nelle forme che Adrian Newey ha preso in considerazione, quando nel modo di far lavorare il fondo. Di conseguenza, noi non possiamo sapere esattamente come riescono a far funzionare così bene la RB20“, ha raccontato il manager austriaco ai microfoni di Sky Sport. Parlando del lavoro fatto in Mercedes ha ...