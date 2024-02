F1 | test Bahrain | Verstappen imprendibile | Ferrari si nasconde

Subito Verstappen davanti a tutti nei test in Bahrain: SAKHIR (BAHRAIN) - Max Verstappen è il più veloce nella prima giornata di test in Bahrain. Il tre volte campione del mondo di Formula Uno, dopo aver chiuso in testa già la prima parte di giornata col ...

Formula 1, test a Sakhir: la Red Bull detta legge con Verstappen, Ferrari terza con Sainz: La Formula 1 ha riacceso i motori per la tre giorni di test in Bahrain sul circuito di Sakhir che sabato 2 marzo aprirà il Mondiale dei record, con ben 24 Gran Premi in calendario. Dieci le monoposto ...

Max Verstappen detta subito legge: è lui il più veloce nella prima giornata di test in Bahrain, Sainz terzo, tutti i tempi: Si è appena conclusa la prima delle tre giornate di test di Formula 1 in Bahrain. I piloti sono tornati in pista per una tre giorni di lavoro alla vigilia del debutto stagionale, previsto per il 3 ...