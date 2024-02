F1 | test Bahrain | Verstappen il più veloce a metà giornata davanti a Leclerc

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Sakhir, 21 feb. - (Adnkronos) - L'olandese della Red Bull Maxè il piùdella prima delle tre giornate diinsul circuito di Sakhir, sede del primo Gp dell'anno in programma il 3 marzo. Il campione del mondo in carica gira in 1'32"548 precedendo la Ferrari del monegasco Charles(1'33"247). A seguire lo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso (1'33"385) e l'australiano della McLaren Oscar Piastri (1'33"658).

