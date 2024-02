F1 | Test Bahrain | Day 1 | Verstappen ricomincia da dove aveva lasciato

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Per adesso non è cambiato nulla. Questo il primo verdetto emerso dai, Day 1, che la Formula 1 ha mandato in scena nella giornata odierna. Il miglior tempo è stato fatto segnare dal campione del mondo Maxsu Red Bull. Il numero uno ha staccato tutti mostrando, ancora una volta, la verve frizzante della sua nuova vettura. Al secondo posto Lando Norris su McLaren, mentre ha chiuso il primo “podio” Carlos Sainz su Ferrari. Formula 1,, Day 1: tutti i tempi (Credit foto – Scuderia McLaren) 1 M.RED BULL RACING 1 143 1’31.344 213.294 2 L. Norris MCLAREN 4 73 +1.1401’32.484 1.140 210.665 3 C. Sainz Jr. FERRARI 55 69 +1.2401’32.584 0.100 210.438 4 D. Ricciardo VISA CASH APP RB FORMULA ONE ...

