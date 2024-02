F1 test Bahrain 2024 | Verstappen | “Bello tornare alla guida | una buona giornata per noi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) “Èdi nuovo su una macchina di F1 e oggi mi sono divertito in pista. Abbiamo percorso molti giri e provato parecchie cose con la macchina, il che era importante, sono molto soddisfatto nel complesso di come è andata”. Maxcon queste parole commenta la primadidella F1 in. Miglior tempo sia durante la mattina che nel pomeriggio per il campione del Mondo in carica. “Dopo la pausa invernale, i primi giri ti sorprendono sempre un po’, ma poi ti riprendi abbastanza velocemente. Nel complesso – aggiunge il pilota della Red Bull – la macchina sta rispondendo bene e considerando che erano solo, abbiamo avuto una bella”. “Guardando a domani, stiamo parlando con i nostri ingegneri di quali saranno i ...