F1 test Bahrain 2024 | Leclerc | “Troppo presto per trarre conclusioni | prima mattina produttiva”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) “Questadiè stata piuttosto, soprattutto in termini di chilometraggio percorso. Per quanto riguarda la prestazione è semplicementeper giudicarle e”. Lo ha detto Charles, pilota della Ferrari, al termine dellagiornata deidi F1 in: “Abbiamo condotto le prove che avevamo pianificato e tutto procede come da programma. Continueremo a lavorare e speriamo di avere altri due giorni produttivi in preparazione del Gran Premio”, ha aggiunto il monegasco, settimo nella sessione mattutina in cui è sceso in pista. SportFace.

Le migliori foto del primo giorno di test in Bahrain – GALLERY: Una Formula 1 per certi versi vecchia, per altri nuovissima, si è ritrovata oggi ai nastri di partenza in Bahrain, per il primo giorno di test ufficiali. Tra colori e nomi profondamente rinnovati e ...

Test in Bahrain, Day 1: Verstappen il più veloce. Sainz terzo, Leclerc settimo. Risultati completi e tempi: TEST BAHRAIN 2024 - La nuova stagione riparte come si era chiusa quella vecchia, ovvero nel segno di Max Verstappen. L'olandese della Red Bull, infatti, fa registrare il miglior tempo sul circuito di ...

F1 test 2024 a Bahrain: innovazioni e tecniche di raccolta dati: Come i team di F1 utilizzano innovazioni tecnologiche durante i test pre-stagionali a Bahrain per ottimizzare le prestazioni delle monoposto. In un contesto sportivo altamente competitivo come la F1, ...