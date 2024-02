F1 test 2024 | Verstappen comanda in Bahrain | Leclerc secondo con Ferrari

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Adnkronos) – L'olandese della Red Bull Maxè il più veloce a metà della prima delle tre giornate diinsul circuito di Sakhir, sede del primo Gp dell'anno in programma il 3 marzo. Il campione del mondo in carica gira in 1'32"548 precedendo ladel monegasco Charles(1'33"247). A