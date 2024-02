F1 | risultati prima giornata Test Sakhir 2024 | la classifica dei tempi Subito Verstappen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Maxha chiuso al comando il Day-1 deipre-stagionali del Bahrain riservati alla F1, confermando di essere sempre lui l’uomo da battere. Sul tracciato di, dopo 143 giri completati, ha messo a segno il tempo di 1:31.344 rifilando distacchi abissali a tutti. Alle sue spalle Lando Norris (McLaren) con 1.140 di ritardo e il miglior tempo di 1:32.484. In terza posizione laFerrari, quella di Carlos Sainz. Lo spagnolo ha messo a segno il tempo di 1:32.584 a 1.240 dalla vetta. Quarta posizione per Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB F1 Team) con il tempo di 1:32.727 a 1.255, mentre è quinto il francese Pierre Gasly (Alpine) in 1:32.805 a 1.461, davanti al canadese Lance Stroll (Aston Martin) sesto in 1:33.007 a 1.663. Settimo, invece, Charles Leclerc. Il monegasco ha centrato un buon 1:33.247 a ...