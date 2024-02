F1 | proposta “shock” del patron della Formula E! Donerà 230 000 euro se qualcuno batterà Max Verstappen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Le ultime tre stagioniUno hanno visto un solo grande dominatore: Max. L’olandese, infatti, dopo aver superato Lewis Hamilton in un rovente finale di Mondiale 2021, da quel momento in avanti ha sostanzialmente fatto percorso netto, vincendo gare a raffica e conquistato anche i titoli iridati del 2022 e 2023. Tutte le previsioni in vistastagione 2024 non fanno che confermare come il portacolori del team Red Bull sia pronto per proseguire nel suo dominio incontrastato, in una eraF1 che sembra davvero non aver modo di porre fine allo strapotere del binomio tra il pilota olandese e la vettura di Milton Keynes. Anche la prima giornata dei test di Sakhir disputata oggi non ha fatto che confermare come “Super Max” continui a viaggiare su un altro pianeta rispetto a ...