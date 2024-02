F1 | Max Verstappen dopo i Test di Sakhir | “Molto soddisfatto dalla vettura | ma è solo il primo giorno…”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Maxriparte da dove aveva lasciato a dicembre ad Abu Dhabi, ovvero da un dominio assoluto. Il portacolori del team Red Bull ha demolito gli avversari nelgiorno deipre-stagionali di(Bahrein) riservati alla Formula Uno, rifilando distacchi abissali a tutti i rivali e mettendo in mostra un passo gara strepitoso, esattamente come un anno fa. Il tre-volte campione del mondo ha totalizzato la bellezza di 143 giri, con un lavoro che si è concentrato sulle lunghe distanze, ma piazzando diversi time attack che hanno tolto il sorriso agli avversari. Il vantaggio sugli inseguitori supera il secondo, con Lando Norris e Carlos Sainz che hanno chiuso rispettivamente a 1.140 e 1.240. Il nativo di Hasselt al termine della sessione odierna ha raccontato le sue sensazioni al sito f1journaal: “È sempre ...

