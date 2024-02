F1 | Max Verstappen domina il Day-1 dei Test di Sakhir La Ferrari cresce e lavora sul passo gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Se il buongiorno si vede dal mattino o, per meglio dire, dalla sera di, gli avversari di Maxdevono prepararsi ad un’altra stagione da assoluti comprimari. Il tre-volte campione del mondo, infatti, ha chiuso al comando il Day-1 deipre-stagionali del Bahrain riservati alla F1 spaventando (come se ce ne fosse bisogno) tutti i rivali. L’olandese hato in maniera massiva totalizzando la bellezza di 143 giri senza il minimo scricchiolio della sua RB20, risultando perfetto in ogni condizione. Nel corso della mattinata (ancora con sole e temperature elevate) ha messo in mostra stint letteralmente impressionanti sempre suldell’1:36 medio con le gomme C3, quindi nel corso del pomeriggio ha proseguito martellando su crono eccellenti. “Super Max” chiude il suo esordio con il ...