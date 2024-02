F1 | la classifica dei giri nei Test in Bahrain | la Haas in testa | Ferrari in scia a Verstappen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Le luci della sera dal Bahrein mandano in archivio il Day-1 deipre-stagionali riservati alla Formula Uno di Sakhir. Il miglior tempo, nemmeno a dirlo, porta la firma di Maxche ha distanziato di oltre un secondo Lando Norris e Carlos Sainz. Ma, udite udite, c’è una graduatoria nella quale il tre-volte campione del mondo non è al comando. Al vertice delladeicompletati troviamo, infatti, non senza sorpresa, la. Con Kevin Magnussen al mattino (66) e Nico Hulkenberg al pomeriggio (82) il team statunitense ha raggiunto quota 148 tornate complessive, per un computo di 800.976 chilometri. Davvero una cifra ragguardevole, che non può che regalare un sorriso ad una scuderia che negli ultimi anni ha sempre difettato a livello di affidabilità. Al secondo posto, ancor più ...