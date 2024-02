F1 | George Russell | “Un primo giorno positivo | abbiamo pensato alla macchina non al cronometro”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Un dodicesimo posto che non deve trarre in inganno quello di. Oggi, infatti, il pilota della Mercedes è rimasto nei piani bassi della classifica del Day-1 dei test pre-stagionali di Sakhir (Bahrein) ma il suo risultato non preoccupa il nativo di King’s Lynn. Anche se il gap nei confronti di Max Verstappen è amplissimo, il portacolori del team di Brackley prosegue nel suo lavoro. Al termine della sua prima giornata in pista, il pilota classe 1998 ha raccontato le sue sensazioni: “È stato fantastico guidare la W15 per la prima volta oggi. Ilimpatto? Penso che la base di partenza sia buona, almeno ilimpatto che ho avuto è stato quello.completato un bel numero di giri emolti dati da analizzare stasera.concluso la ...