F1 | Charles Leclerc analizza il lavoro a Sakhir | “Macchina ok | dobbiamo analizzare la correlazione con i dati”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Mattinata dipernel primo giorno dei test pre-stagionali di(Bahrein) riservati alla Formula Uno. Il portacolori della Ferrari ha lavorato nella prima metà del turno odierno, quando ancora dominavano sole e temperature elevate. Per questo motivo la scuderia di Maranello non ha pensato troppo al cronometro, preferendo unsulla lunga distanza. La sensazione è che il team emiliano oggi si sia concentrato sul risolvere i problemi della scorsa stagione. Oppure, per meglio dire, rendersi conto se la SF-24 ha effettivamente messo in archivio il consumo gomme eccessivo che aveva contraddistinto la SF-23. Al termine della mattinata di, il pilota nativo di Monte-Carlo ha raccontato come si è sviluppato ilin pista. “Una buona ...