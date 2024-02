Ex suore denunciano il gesuita Marko Rupnik | “Abusi sessuali e psichici Costrette a rapporti a tre”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Due exdella Comunità di Loyola, presunte vittime del, hanno raccontato gli "di coscienza, di potere, spirituali,, fisici e spesso anche" subiti per tanti anni. Si chiamano Gloria Branciani e Mirjam Kovac e hanno deciso di denunciare apertamente le violenze in una conferenza stampa organizzata presso la Federazione nazionale della stampa italiana, a Roma: "Abbattere il muro di gomma".

