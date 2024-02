Ex Milan | disavventura per Niang | incidente in auto Il calciatore sta bene

Serie A, gli arbitri dl 26° turno: Milan-Atalanta a Orsato, Guida per Fiorentina-Lazio: Di seguito le designazioni arbitrali della ventiseiesima giornata di Serie A, rese note poco fa dall'AIA sul proprio sito ufficiale.

Incidente all’alba per Niang. Alla guida distrugge un’auto in sosta. Il club: "Stava andando a pregare": Incidente alle prime luci dell’alba per M’baye Niang, il nuovo acquisto dell’Empoli Fc. A bordo del suo suv Mercedes il giocatore azzurro ha colpito in pieno una Fiat Seicento parcheggiata lungo la st ...

Niang si schianta in auto all'alba, l'Empoli precisa: "Era andato a pregare": Questa mattina l'attaccante dell'Empoli Mbaye Niang è stato protagonista di un incidente con la sua auto. La vettura del centravanti senegalese arrivato a Empoli nel corso del calciomercato invernale ...