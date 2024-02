Ex Ilva | parte il commissariamento Alla guida adesso arriva Quaranta

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Conosce l’exdi Taranto come le sue tasche Giancarlo, nominato ieri commissario straordinario di Acciaierie d’Italia. Ha cominciato a lavorare a Taranto nel 1984 ed ora ritorna in fabbrica, con il suo nuovo ruolo, dopo 40 anni. Direttore della divisione tecnica ed operativa dell’in amministrazione straordinaria, per lui - racconta chi lo ha incontrato sul lavoro - l’acciaieria di Taranto non ha segreti, è forse il più grande conoscitore dello stabilimento, conosciuto da tutti, stimato. E in un recente post aveva ripercorso la sua esperienza finochiusa, con l’augurio"fabbrica di ritrovare vigore e donare benessere ai suoi dipendenti ed ai contesti territoriali che la ospitano con i suoi stabilimenti". Non sarà un’impresa facile. La scelta del governo, maturata a ...

Ilva torna allo Stato, Arcelor ora trema: Attualmente rivestiva il ruolo di direttore della Divisione Tecnica e Operativa di Ilva in ... In parallelo, resta sullo sfondo lo scontro con Arcelor Mittal, il socio privato messo da parte con l'avvio ...

Ex Ilva al commissario, Bucci e Toti: "Acciaio vitale per il Paese": Non solo gli auguri di buon lavoro da parte del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e del sindaco di Genova Marco Bucci a ...Imprese e del Made in Italy commissario straordinario dell'ex Ilva,...

Ex Ilva, per il rilancio arriva il Commissario straordinario: ... ma con chi conosce bene l'acciaieria e tutto il gruppo ex Ilva", dice il leader della Fim, Roberto ...gestione dell'amministrazione straordinaria - aggiunge - la scelta fatta dal ministro Urso in parte ...