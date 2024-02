Ex Ilva allo Stato | servirà più di un miliardo E resta sul tavolo il nodo contenziosi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L?unico dato certo, per ora, sono i 320 milioni che il Governo ha ponel decreto legge che il 27 febbraio approderà in Aula al Senato. I 320 milioni vengono indicati come...

Ilva torna allo Stato, Arcelor ora trema: Tornando al commissario, Quaranta " 67 anni, pugliese - è da oltre vent'anni in Ilva (dal 1984 in Italsider), dove ha lavorato a più riprese negli ultimi anni. Attualmente rivestiva il ruolo di ...

Ex Ilva al commissario, Bucci e Toti: "Acciaio vitale per il Paese": È il commento dell'assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana."Quella dell'...investire ed è per questo necessario avviare un percorso in cui sia centrale il ruolo dell'ex Ilva ...

Ilva è di nuovo in amministrazione straordinaria ma senza un piano : Urso firma il decreto per Acciaierie d'Italia: il primo commissario sarà Giancarlo Quaranta. Ma allo slogan 'faremo di Ilva la più grande acciaieria green d'Europa' non corrisponde un piano industriale e finanziario Sullo stesso argomento: Lo chiamavano Adolfo Urss. Storia di un guaio per l'...