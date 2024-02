Europee | le linee rosse di von der Leyen | no coalizioni con amici Putin e anti-Ue

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Bruxelles, 21 feb. (askanews) – Della coalizione politica che dovrà sostenere la riconferma di Ursula von deralla guida della Commissione europea, dopo le elezioni di giugno, non dovranno far parte formazioni di eurodeputati euroscettici, “di” o che non sostengano chiaramente l’Ucraina nella guerra contro la Russia, la Nato e lo stato di diritto, la democrazia e i valori dell’Ue. Lo ha affermato la stessa von der, oggi a Bruxelles, rispondendo alle domande dei giornalisti in un conferenza stampa congiunta con il presidente del Ppe, Manfred Weber, dopo una riunione dello stesso Ppe in cui si è discusso del sostegno alla sua candidatura per succedere a sé stessa. A chi chiedeva se pensi, come possibile futura presidente della Commissione, di poter lavorare con una maggioranza parlamentare ...