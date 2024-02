Europee | Bonino lancia convention | ' aperti a tutti | obiettivo lista Stati Uniti d' Europa'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Non mi devo fidanzare con qualcuno, voglio invece valutare risposte sul piano concreto: glid'. Con Riccardo Magi, segretario di +, abbiamo organizzato sabato, il 24 febbraio, unaproprio per capire chi ci sta a lottare sul serio per questo". Così Emmain un'intervista al Corriere della Sera. Chi avete invitato? "Carlo Calenda, Matteo Renzi, Elly Schlein, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni.quei partiti che si definiscono liberali e progressisti e che come noi credono in un rafforzamento del federalismo europeo, a prescindere dalle alleanze per le elezioni. Noi riteniamo che questo debba essere unquanto più largo e condiviso possibile", aggiunge. E poi spiega: "Noi ...