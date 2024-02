Estrazione VinciCasa di mercoledì 21 Febbraio 2024 | i numeri di oggi

Sicilia super fortunata, a Carini gioca 2 euro e vince una casa: Il fortunato giocatore di “VinciCasa“, la formula di gioco della famiglia Win for life di Sisal, ha trionfato a Carini, nel Palermitano.

FeralpiSalò-Ascoli in diretta, Serie B Live dal Leonardo Garilli: FeralpiSalò - Ascoli in diretta allo Stadio Leonardo Garilli. La FeralpiSalò affronta l'Ascoli sabato 24 febbraio 2024 alle ore 14.00 per il match valido per la 26° giornata di Serie B 2023-2024. Nell ...

VinciCasa: vinta a Villasanta (MB) e a Carini (PA) una casa + 200.000€: Nell’estrazione n. 51 di martedì 20 febbraio è stata vinta una casa + 200.000€ subito a Villasanta (MB) e a Carini (PA), grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, ...