Esperienza e cura dei clienti LodiProget è una certezza

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) È una delle pochissime realtà imprenditoriali di questo tipo presente nel Lodigiano. LaSrl Servizi e Costruzioni è nata nel 2008 a Lodi (in corso Archinti) e poi si è trasferita completamente nel 2016 a Montanaso Lombardo (la sede è in via Aldo Moro). "Io arrivavo da precedenti esperienze, come dipendente e responsabile tecnico, a Milano, e da altre attività già svolte come libero professionista – racconta il titolare Matteo Ferrari –. Poi la ditta di Milano è fallita e ho deciso di creare questa società. All’inizio avevo due dipendenti. Nel 2008 avevamo fatturato circa 350mila euro e, nel 2023, siamo arrivati a circa sette milioni e mezzo. L’azienda adesso può contare, oltre a me, su dieci operai di cantiere, due impiegati tecnici e due amministrativi. Abbiamo uffici e capannone a Montanaso, cui si aggiungono altri due capannoni a Galgagnano in cui ...