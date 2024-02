Esce ‘Io sono Giacomo Puccini’ | la vita a fumetti del compositore di ‘Tosca’

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) In libreria dal 6 marzo disponibile anche in inglese e in francese Nell’anno in cui tutto il mondo celebra il centenario della morte diPuccini (Lucca, 22 dicembre 1858 – Bruxelles 29 novembre 1924), arriva in libreria il 6 marzo prossimo un fumetto appassionante, e storicamente documentato, che ne racconta lae l’arte