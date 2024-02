Erogati 50mila euro alle associazioni

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Risorsesportive e socio sanitarie di Pomarance. Sono stati50 miladi risorse comunali per dodicidi ambito sportivo per l’attività svolta nel 2023. Nel settore socio-sanitario sono stati destinati circa 25miladi risorse comunali a sette diversi enti del terzo settore che hanno presentato altrettanti progetti da svolgersi tra dicembre 2023 e maggio 2024. "L’amministrazione comunale conferma l’impegno cruciale a sostegno dell’smo e dei progetti a beneficio del territorio – dichiara l’assessora Alessandra Siotto – Quest’anno siamo tornati finalmente ai bandi che permettono di sostenere l’attività ordinaria ed i progetti che il terzo settore propone di realizzare: in ambito socio-sanitario e sportivo ...

Disastro superbonus sui conti pubblici: quanto ci costa l'impreparazione dei politici: Gli effetti di questa prassi Questi mutui " erogati dai fondi immobiliari "Â anche se rispettavano ... Sono rimaste solo le Poste ma col limite di 50mila euro. Le misure del governo Draghi sono servite ...

Zero Branco: riviste al ribasso le aliquote Irpef per i redditi sotto i 50mila euro: Un sollievo finanziario concreto che riguarderà la maggioranza dei nostri concittadini.Allo stesso tempo questa decisione non inficerà né sulla qualità dei servizi erogati dal nostro Comune né sui ...

Sanità /PNRR: 350 Case di comunità aperte. Ma in molte non ci sono medici: ... la presenza dei medici è davvero esigua o addirittura assente ed i servizi erogati molto lontani ... per ogni 40 - 50mila abitanti, il Distretto sanitario di zona, disponga di una Casa della Comunità (...