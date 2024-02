Ergastolo a Davide Fontana | uccise e fece a pezzi Carol Maltesi Riconosciute tutte le aggravanti

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), accusato dell’omicidi di, è stato condannato in appello all’. La donna fu uccisa a martellate l’11 gennaio 2022 nella sua abitazione di Rescaldina (Milano), il suo corpo fu fatto ae messo in un congelatore. I resti, a cui l’uomo tentò di dare fuoco, furono ritrovati in un burrone nel Bresciano, fino a quando un passante, per puro caso, segnalò a fine marzo dei sacchi dell’immondizia già dal dirupo. I giudici d’appello hanno riconosciuto l’omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà, oltre che per la distruzione e l’occultamento di cadavere. Le motivazioni saranno rese note tra 30 giorni. In primo grado all’imputato erano stati inflitti 30 anni perché erano state escluse le. “Ripenso a ciò ...

