Erba fatta in casa | nei guai cinquantenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ingli sono stati trovati nove etti di marijuana suddivisa in fogliame e infiorescenza, e un locale utilizzato come serra per la coltivazione. I carabinieri della stazione di Menaggio, su delega della procura di Como, ha perquisito e denunciato un libero professionista di 55 anni di San Siro. Assieme a lui, sono state denunciate due sue amiche, di 43 e 30 anni, entrambe disoccupate, anche loro di San Siro. In due diverse perquisizioni, decise dopo aver raccolto alcune informazioni mirate, sono stati trovati 300 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento sottovuoto dello stupefacente, e semi per la coltivazione. Successivamente, un altro accertamento adella trentenne, ha portato al ritrovamento di altri grammi di marijuana, divisi in dosi. L’ipotesi è che la droga venisse prodotta per la cessione oltre che per il consumo personale. ...