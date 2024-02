Empoli | seggiolini rotti al Castellani dai tifosi della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)allo Stadioda parte deivioli: la decisionisocietà dei Corsi Danni aidello Stadioal termine di. Sul web sono circolati alcuni video che vedono protagonisti iViola staccare via idallo stadio. Come riportato però da Pianeta, la societàfamiglia Corsi di non chiedere i danni alla società avversaria, un gesto di distensione nei confrontisquadra di Commisso.