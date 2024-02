Emanuele Filiberto fa un passo indietro nella guida di Casa Savoia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)diè l’unico figlio del principe Vittorio, morto il 3 febbraio all’età di 86 anni a Ginevra. Il principe ha fatto marciarispetto a quanto si era appreso tempo fa e si è autoproclamato capo della Realdie gran maestro degli Ordini Dinastici. La decisione he stupito dal momento che a giugno aveva rinunciato in favore della figlia maggiore, la principessa Vittoria, di 20 anni. Pochi giorni fa, il principediha reso pubblica una dichiarazione nel giorno in cui suo padre avrebbe compiuto 87 anni. Il principe ha voluto ad esprimere la sua pubblica gratitudine a tutti coloro che hanno preso parte all’ultimo addio al padre. Ma nel suo ...