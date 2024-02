Elly Schlein contestata da una pensionata a Cagliari | Vada a lavorare come ho fatto io per 25 anni a 500€ al mese - VIDEO

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è stata contestata da una pensionata mentre visitava il mercato di Quirra a Cagliari . "Ho lavorato per ... (ilgiornaleditalia)

Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 “Ma vada a lavorare come ho lavorato io 25 anni in una impresa di pulizia per 500 euro al mese. È una vergogna”. Così ... (dayitalianews)