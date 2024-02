Elisabetta Canalis più sexy che mai | bikini da urlo a Miami

Elisabetta Canalis, curve hot a Miami: il mini bikini manda in tilt i social: Inverno bollente per la showgirl, che si riscalda sotto il caldo sole della Florida e raccoglie una pioggia di "mi piace" su Instagram ...

Elisabetta Canalis, la difficoltà della figlia di accettare una mamma famosa: “Si è sentita…”: Elisabetta Canalis in una recente intervista ha svelato un retroscena inedito che riguarda da vicino il suo rapporto con Skyler Eva.

Milano Moda Donna: sfilate al via. Oggi Diesel, Fendi e Etro. Attesa per Chiara Ferragni: o Elisabetta Canalis, entrambe amiche del patron Diesel Renzo Rosso. Da Fendi poi, in via Solari, l’attesa è tutta per loro: per i Ferragnez che non sono mai mancati all’appuntamento della sfilata del ...