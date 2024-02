Elezioni | Tajani “Centrodestra unito per vincere in Italia e in Europa”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) CAGLIARI (ITALPRESS) – “Ci siamo tutti e siamo tutti uniti. Mi dispiace per i signori della sinistra, per i giornali di sinistra che dicono che stiamo sempre a litigare. E invece, pace all’anima loro, andiamo d’amore e d’accordo e lavoriamo perlein Sardegna, in Basilicata, in Piemonte, in tuttae anche in”. Così il leader di Forzae ministro degli esteri Antoniointervenuto a Cagliari a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Sardegna Paolo Truzzu. (ITALPRESS). Foto: xd4 L'articolo proviene da Ildenaro.it.

