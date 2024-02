Elezioni Sardegna | scuola chiusa per lavori | a Biancareddu 90 abitanti il seggio è a casa della signora Maria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nel tempo dell’astensionismo dilagante, del “non voto per protesta” e del “tanto sono tutti uguali”, c’è chi mette a disposizione la propriaper salvare ilelettorale. Succede in, per la precisione a, frazione costiera di Sassari che conta novanta anime. Una piccola realtà in una zona logisticamente svantaggiata, pur in un territorio che vanta paesaggi mozzafiato, composta prevalentemente da anziani, dove tutti si conoscono e il senso di comunità è fortissimo. Quello civico pure. Solo così può essere letta la decisionepensionataGhisu che, di fronte al rischio (concreto) di vedere il123 chiuso per via deidi ristrutturazione nei locali che tradizionalmente lo ospitavano (l’ex ...