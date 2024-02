Elezioni Regionali | Slittano i Festeggiamenti dei 100 Giorni agli Esami

Il voto in Basilicata è in programma per domenica 21 e lunedì 22 aprile . Ad annunciarlo il presidente della giunta lucana, Vito Bardi, che ha firmato ... (laprimapagina)

Schlein a Cagliari, una pensionata la contesta: “vai a lavorare”: Elly Schlein è impegnata nella campagna elettorale in Sardegna in vista delle elezioni regionali della prossima domenica. Durante una vista al mercato rionale di Quirra, a Cagliari, una pensionata si ...

Elezioni in Sardegna, Tajani: “Il centrodestra è unito, mi dispiace per la sinistra. Lavoriamo per vincere”: Lavoriamo per vincere le elezioni in Sardegna, Basilicata ... Truzzu ha fatto bene come sindaco di Cagliari e farà lo stesso alla Regione con il reale sostegno di tutto il centrodestra. Non cerchiamo ...