Elden Ring | svelata la data d’uscita del DLC

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dopo una lunga attesa, FromSoftware e Bandai Namco hanno finalmente svelato ladi Shadow of the Erdtree, il nuovo DLC diè un titolo davvero eccezionale che dal suo lancio ad oggi è riuscito a restare impresso nei cuori di tantissimi videogiocatori. Ovviamente l’annuncio di Shadow of the Erdtree, il primo DLC del gioco, aveva creato tanto fomento tra i fan, ma fino ad ora purtroppo non se ne era saputo molto. Adesso però, a quasi un anno dall’annuncio, FromSoftware e Bandai Namco hanno finalmente portato delle novità succose. Oggi infatti è stato mostrato il primo gameplay trailer del DLC die come se non bastasse ne è stataanche la...

