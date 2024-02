Eintracht Francoforte-Union SG | Conference League | diretta tv | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)SG è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale die si gioca giovedì alle 21:00: tv,. La scorsa settimana, dopo essere andato in vantaggio di due gol nei primi dieci minuti di gioco grazie alle reti di Chaibi e Kalajdzic, sembrava che l’avesse ormai in pugno partita e qualificazione. Niente di più sbagliato: i rossoneri sono calati tutt’ad un tratto d’intensità ed i belgi dell’Saint-Gilloise non se lo sono fatti ripetere due volte. Marmoush – IlVeggente.it (Lapresse)Prima hanno accorciato le distanze con Rasmussen, poi sono riusciti a pareggiare a metà ...