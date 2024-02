Edge e Fincantieri insieme per una filiera da 30 miliardi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), uno dei principali gruppi mondiali di tecnologia avanzata e difesa, ehanno firmato una intesa per la creazione di una joint venture che ha tra i principali scopi la produzione di una vasta gamma di navi militari e unaproduttiva con base negli Emirati Arabi Uniti dal valore stimato di 30di euro. Il "term sheet" firmato prevede chedetenga una partecipazione del 51% mentre la direzione gestionale sarà di; avrà base ad Abu Dhabi e diritti di prelazione per ordini non Nato, sfruttando l'attrattiva degli accordi G2G degli Emirati e di finanziamenti del credito all'esportazione.

