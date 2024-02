“Ecco perché mi fido di Ferragni” Il professore le dedica un libro | il mio idolo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Gian Mario Anselmi si schiera dalla parte di Chiara. L'exordinario di Letteratura Italiana all'Università di Bologna hato all'influencer “La rivoluzione gentile. Come Chiaraha cambiato il nostro tempo”, scritto già prima della bufera del pandoro-gate e l'indagine sulla moglie di Fedez. “è stata abilissima a usare fin dall'inizio Instagram come strumento autobiografico e narrativo, è stata una pioniera in Italia fin dal 2009. Ha costruito un'immagine garbata, sempre cortese, mai sopra le righe. Una rappresentazione biografica che tira in ballo anche i nostri canoni estetici più antichi”, racconta Anselmi a Repubblica. Che poi non mollae la difende dopo il crollo d'immagine: “Sono l'ultimo innamorato di ...