Ecco il nuovo comandante | Saremo vigili di comunità

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Monza ha undella polizia locale. Giovanni Dongiovanni - selezionato tra 52 candidati - è già operativo nella sede di via Marsala. Subentra all’exPietro Curcio, andato in pensione nel giugno dello scorso anno. Dongiovanni era in precedenza alla guida deidi Seregno (dal 2002) e prima ancora di Desio, Jesi (Ancona) e San Giuliano Milanese. Nato a Pavia nel 1981, è laureato in Scienze economiche, a cui ha aggiunto successive specializzazioni in Digital Investigation and Economic Crime. Ha iniziato come agente a Segrate, è stato vicea Opera e ha partecipato a numerose operazioni di polizia giudiziaria che gli sono valse, nel 2010, il riconoscimento di “vittima del dovere“ da parte del ministero dell’Interno per le ferite riportate durante un’operazione. ...