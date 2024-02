Ecco dove andrà Max Allegri l' anno prossimo | la rivelazione di Righetti

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La speranza di tornare a vincere lo Scudetto, che manca dalla stagione 2019-20, sembra oramai naufragata. Troppo distante l'Inter, con un +9 in classifica e un match con l'Atalanta da recuperare, e occhio al Milan, sotto di due punti. La Juve di Massimilianoè ancora seconda, dopo il passo falso dei rossoneri a Monza, e l'allenatore valuterà il da farsi sul futuro avendo un contratto in scadenza nel 2025. Gli ultimi risultati deludenti hspianato la via dello scudetto all'Inter e stinducendo la Juve a qualche riflessione, che verrà condivisa con lo stesso tecnico tra un paio di mesi quando il quadro sarà ancora più chiaro.è amico disin dall'inizio degli Anni 90, quando i due giocavano entrambi al Pescara. Rigetti: “può andarsene, la ...

Nel sera di oggi su Rete 4 è andata in onda una nuova puntata del talk show E’ sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer. Non siete ... (tutto.tv)

LA MADONNA DEL CONFORTO: LUCE IN TEMPI DI ATTACCO ALLA FEDE: ... che nel giro di pochi giorni fu portata in duomo, dove gli aretini realizzarono poi un'apposita ... "Confortetur cor tuum: ecce Mater tua" ("Si rinfranchi il tuo cuore: ecco tua Madre"). Di lì a poco ...

MUORE VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA, ESCLUSO DALLA SUCCESSIONE PER IL SUO MATRIMONIO: ... in merito alla profezia di padre Pio accennata alla fine dell'articolo ecco cosa si trova scritto ... Nella cripta dove riposano i resti mortali del frate, a San Giovanni Rotondo, è presente un grande ...

Farmaci contraffatti , ecco a cosa stare attenti per non farsi ingannare: Ecco come stare attenti e non cadere nella truffa dei farmaci falsi. I danni In merito ai soggetti ... Dove vengono acquistati Bisogna fare molta attenzione al luogo in cui si acquistano i medicinali, ...