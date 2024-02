Ecco com’è morto Navalny | la rivelazione del ‘Times’

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) secondo cui sarebbe stato inferto un pugno al petto A rivelare la causa della morte del dissidente politico di Putin,è il Times. Il prestigioso quotidiano britannico avrebbe individuato il motivo della presenza dei lividi sul corpo di, notizia trapelata da indiscrezioni, poiché nessuno ha ancora potuto vedere la salma. Secondo il Times, i lividi sarebbero riconducibili ad una pratica tipica del KGB, i servizi segreti sovietici. La vittima veniva esposta al freddo per poi essere colpita con un pugno in pieno petto per procurarne la morte immediata., dunque, sarebbe stato costretto a rimanere in uno spazio isolato all’aperto per oltre due ore e mezza, con temperature che raggiungono i -27 gradi, per poi ricevere il colpo fatale. Intanto, la madre di, Lyudmila Navalnaya, ha presentato ...