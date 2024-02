Eccellenza Chiesanuova | Iommi e l’ennesimo momento d’oro | “Sempre bello continuare ad emozionarsi”

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Le parole dell’highlander del calcio marchigiano Giacomo. Suo il gol ad aver reinaugurato il ‘Sandro Ultimi’ domenica scorsa contro l’Azzurra Colli Vallesina, 20 febbraio 2024 – Come se già non bastasse per lui una carriera costellata di promozioni e campionati vincenti, in prossimità del suo quarantaduesimo anno di età c’è chi continua ad essere metro di paragone. E che non sembra esser molto propenso a fermarsi, anzi. Duttilità tecnica, tattica, esperienza da prestare ai tanti più giovani di lui con cui condivide lo spogliatoio, e poi, vengono da sé ormai, gol mai banali. Iniziando ad osservare un calciatore a partire dalla completezza di questo mix, eccolo figurare il profilo di uno dei più longevi esterni di fascia delle Marche: stiamo parlando di Giacomo. Classe ’82, con più di venticinque campionati giocati alle spalle dalla ...