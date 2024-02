"È mio figlio": Massimo Ranieri l'ha riconosciuto dopo anni | È più famoso di lui

Nel caso Pozzolo spunta la nuova versione di Delmastro: cos'ha raccontato il sottosegretario FdI ai pm: La nuova versione Davanti alla pm Paola Francesca Ranieri della procura di Biella guidata da Teresa Angela Camelio, l’8 gennaio, Andrea Delmastro, come riferito dal quotidiano ‘Domani’, ha raccontato: ... notizie.virgilio

Naike Rivelli a processo, diffamò giudice Merra. Ornella Muti: 'Usano me per infangarla'': Da madre sono profondamente dispiaciuta e indignata dal fatto che si continui ad usare il mio nome per gettare fango su mia figlia - dice la Muti all'Adnkronos - Naike non ha fatto nulla di male, ha ... spettacoli.tiscali

Sabrina Ghio accusa: “Mi sono fidata di un pediatra che si è rubata soldi”: Sabrina Ghio, nota ex ballerina di “Amici”, è attualmente alle prese con un periodo di grande ansia: la causa del suo tormento è la salute della piccola Mia, la figlia avuta nel 2022 con il secondo ... donnaglamour